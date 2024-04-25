عمومية "التجاري الكويتي" تقر توزيع أرباح نقدية 25% للسهم عن 2023

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ذكر البنك التجاري الكويتي، اليوم الخميس، أن جمعيته العمومية العادية وافقت على توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 25 فلسا لكل سهم وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وأوضح البنك في بيان إلى بورصة الكويت أن الأحقية في الأرباح النقدية ستكون للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ التاسع من مايو/أيار، وسيتم توزيعها على المستحقين لها اعتبارا من الخامس عشر منه.

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وأضاف البنك التجاري الكويتي أن الجمعية وافقت لمجلس الإدارة وفوضته في توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام الجاري وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو من غيرها، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ووفقا للبيان، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي وبأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج الكويت وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الأسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها وسائر شروطها وأحكامها.