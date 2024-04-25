عمومية بنك الجزيرة توافق على زيادة رأس المال 25% عبر منح أسهم مجانية

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وافقت الجمعية العمومية لبنك الجزيرة السعودي على زيادة رأس المال بنسبة 25% عبر منح أسهم مجانية.

وقال بنك الجزيرة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية إن رأس المال قبل الزيادة 8.2 مليار ريال مقسمة على 820 مليون سهم، وسيكون بعد الزيادة 10.25 مليار ريال، حيث ستتم زيادة رأس المال بنحو 2.05 مليار ريال.

وذكر أن سبب زيادة رأس المال هو تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما سيساهم في تمكينه في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وستتم زيادة رأس المال من خلال رسملة مبلغ 2.050 مليار ريال من حساب الاحتياطي النظامي، وذلك عن طريق منح عدد سهم لكل 4 أسهم مملوكة.

وستكون تاريخ الأحقية في حال الموافقة على البند سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز (الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

ووافقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين مكتب برايس ووتر هاوس كوبر ومكتب إرنست و يونغ كمراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والحسابات السنوية الختامية للعام 2024م والربع الأول من العام 2025م، وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 3.6 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.