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رتال للتطوير العقاري
شركة رتال للتطوير
سوق السعودية

مجلس إدارة "رتال للتطوير" يوافق على شراء مليوني سهم من الشركة بحد أقصى

بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل

دبي - العربية.نت
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وافق مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني بتاريخ 24 أبريل 2024 على شراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى مليونا سهم عادي وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن الغرض من الشراء هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل وسوف يتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة.

وذكرت أنه سيتم التصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقاً وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن تستوفي الشركة شروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة.

وأشارت إلى أن الأسهم المزمع شراؤها لن يكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.

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