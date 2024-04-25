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شعار مجموعة فقيه للرعاية الصحية
شعار مجموعة فقيه للرعاية الصحية
سوق السعودية

مجموعة فقيه للرعاية الصحية تعلن نشرة إصدار طرح 49.8 مليون سهم في السعودية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه (مجموعة فقيه للرعاية الصحية)، السعودية نشرة الإصدار الخاصة بطرح 49.8 مليون سهم من أسهمها في السوق السعودية الرئيسية "تداول".

وكانت "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية في نهاية شهر مارس الماضي على تسجيل أسهمها وطرح 49.8 سهم للاكتتاب العام تمثل 21.47% من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال للاكتتاب العام بتاريخ 31 مارس 2024م. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وأمس الأبعاء أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج 49.8 مليون سهم عادي في السوق الرئيسية بالسعودية.

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 19.8 مليون سهم من أسهم الشركة تمثل 8.53% من رأس مال الشركة بعد الطرح، وإصدار 30 مليون سهم جديد يمثلون 12.93% من رأس مال الشركة بعد الطرح، من المتوقع أن يمثل الطرح 21.47% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال.

للاطلاع على نشرة نشرة الإصدار الخاصة بـ "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" لـ طرح 49.8 مليون سهم في السوق الرئيسي اضغط هنا

نشرة إصدار مجموعة فقيه للرعاية الصحية لطرح 49.8 مليون سهم للاكتتاب العام
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