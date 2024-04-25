"السوق المالية" توافق على طلب تخفيض رأسمال "ثمار التنمية القابضة"

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​وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة ثمار التنمية القابضة تخفيض رأس مالها بقيمة 185 مليون ريال من 250 مليون ريال إلى 65 مليون ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (25) مليون سهم إلى (6.5) مليون سهم.

وقالت الهيئة في بيان إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وأوضحت أن الشركة سوف تنشر الشركة تقريرا أعدته يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.