اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركة ثمار التنمية القابضة
شعار شركة ثمار التنمية القابضة
سوق السعودية

"السوق المالية" توافق على طلب تخفيض رأسمال "ثمار التنمية القابضة"

بقيمة 185مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

​وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة ثمار التنمية القابضة تخفيض رأس مالها بقيمة 185 مليون ريال من 250 مليون ريال إلى 65 مليون ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (25) مليون سهم إلى (6.5) مليون سهم.

وقالت الهيئة في بيان إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وأوضحت أن الشركة سوف تنشر الشركة تقريرا أعدته يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

"روابي القابضة" السعودية تكمل إصدار صكوك بقيمة 1.2 مليار ريال  أسواق المال صكوك "روابي القابضة" السعودية تكمل إصدار صكوك بقيمة 1.2 مليار ريال 

وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط