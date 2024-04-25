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شعار شركة روابي القابضة
شعار شركة روابي القابضة
صكوك

"روابي القابضة" السعودية تكمل إصدار صكوك بقيمة 1.2 مليار ريال

تمت تغطية الإصدار بـ 2.8 مرة

دبي - العربية.نت
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أكملت شركة روابي القابضة أكبر إصدار لها على الإطلاق من الصكوك المقومة بالريال السعودي بقيمة 1.2 مليار ريال.

وتجاوز هذا الإصدار سابق له العام الماضي بقيمة بلغت 875 مليون ريال، مدفوعاً بالطلب القوي في السوق.

وقالت الشركة إنها منذ تأسيس برنامج الصكوك الخاص بها في عام 2020، أصدرت روابي القابضة ما يقرب من 6.5 مليار ريال من الصكوك عبر 18 شريحة واستردت 7 شرائح بإجمالي يقارب 2.9 مليار ريال.

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تجاوز طلبات المشاركة في الإصدار حجم التمويل المحدد بتغطية 2.8 مرة،وشهد سجل روابي القابضة هذا العام تنوعاً غير مسبوق في قاعدة المستثمرين، والتي تتألف من: 41% من المستثمرين من مديري الأصول والصناديق، و10% إدارات الخزانة المصرفية، و 39% شركات إدارة الثروات، و7% الشركات والوكالات،و 3% هيئات التأمين والأوقاف والهبات.

وذكرت الشركة أن قدرتها على تنويع مصادر تمويلها، وبناء علاقة طويلة الأمد مع مستثمري أسواق الدين، بالإضافة إلى علاقات قوية ضمن المنظومة المصرفية، تساهم في الحد من مخاطر السيولة الدورية في السوق، وهو ما ينسجم مع سياسات الشركة لإدارة المخاطر ومع أفضل ممارسات إدارة هيكلية رأس المال.

وقد عمل كل من البلاد المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، والراجحي المالية، والرياض المالية، كمديرين رئيسيين ومديري سجلات لهذا الإصدار، بينما قامت شركة سيمونز وسيمونز الشرق الأوسط بدور المستشار القانوني للإصدار.

و قال أحمد آل شبَر، كبير المدراء الماليين لشركة روابي القابضة: "سجلنا هذا العام تنوعاً غير مسبوق في قاعدة مستثمرينا، مما يعزز مكانة روابي القابضة باعتبارها القاعدة الأكثر تنوعاً للدخل الثابت بالريال السعودي والصكوك المعروضة من خلال طرح خاص".

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