" نيكاي" الياباني يغلق متراجعا 2% بعد مكاسب استمرت 3 أيام

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تراجع المؤشر نيكاي الياباني 2% اليوم الخميس بضغط من أسهم التكنولوجيا بعد مكاسب استمرت لثلاث جلسات، فيما يترقب المستثمرون قرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية غدا الجمعة.

وأغلق نيكاي منخفضا 2.16 % عند 37628.48 نقطة بعدما ارتفع أمس الأربعاء 2.4 % في أكبر قفزة خلال أكثر من شهر والتي مكنته من استعادة مستوى 38 ألف نقطة.

كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.74 % إلى 2663.53 نقطة.

وقال كينتارو هاياشي كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية "تشهد السوق تقلبات في الآونة الأخيرة بسبب وجود الكثير من دوافع عدم اليقين التي تغير من وجهات نظر المستثمرين".

وأضاف "التضخم في الولايات المتحدة أكثر ثباتا من المتوقع مما قاد العوائد الأميركية للارتفاع، كما أدت التوترات في الشرق ح الأوسط إلى رفع أسعار النفط".

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق المؤشر نيكايللانخفاض، وهوى سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.48 و1.71 % على الترتيب،وهبط سهم شين إتسو للكيماويات 2.68 %.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 1.96%،ونزل سهم تويوتا موتور 3.34 % رغم تراجع الين لأدنى مستوى في 34 عاما.

وانخفض الين الليلة الماضية إلى أقل من 155 للدولار مسجلا أدنى مستوى منذ يونيو /حزيران 1990، وهو مستوى يُنظر إليه على أنه الخط الذي تزيد عنده فرصة تدخل السلطات لدعم العملة.

وتترقب السوق ما إذا كان محافظ بنك اليابان كازو أويدا سيدلي بأي تصريحات عن احتمالات رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر على مدار يومين وينتهي غدا الجمعة.

وخسر سهم فانوك 3.43 % بعد أن جاءت توقعات الأرباح السنوية لشركة تصنيع الروبوتات أقل من توقعات السوق.

كما هبط سهم كانون 8.42 % بعدما أعلنت شركة تصنيع الكاميرات عن أرباح تشغيلية دون توقعات المحللين.

في غضون ذلك، قفز سهم دايتشي سانكيو 5.2 % خلال التداولات بعد أن قالت شركة الأدوية إنها ستنفق ما يصل إلى 200 مليار ين (1.29 مليار دولار) لإعادة شراء أسهم. وأغلقت أسهمها على ارتفاع 0.78 %.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي، ارتفع 18 سهما فيما انخفض207 أسهم.





