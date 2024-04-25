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اكتتابات

"يقين المالية" تطرح 20% من أسهمها في "نمو" بـ40 ريالا للسهم

فترة الطرح تبدأ يوم الأحد 5 مايو 2024

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الإنماء للاستثمار بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة يقين المالية في السوق الموازية "نمو" عن طرح 3 ملايين سهم تمثل 20%من أسهم الشركة البالغة 15 مليون سهم وإدراج أسهمها في السوق الموازية.

وقالت في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن فترة الطرح ستبدأ من الأحد 5 مايو 2024 وتنتهي الساعة 5 مساءً من يوم الأحد 12 من الشهر ذاته، وتم تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ40 ريالا للسهم الواحد.

أوضحت أنه يمكن لأي مستثمر مؤهل لديه حساب استثماري فعال لدى مدير الاكتتاب أو أي من الجهات المستلمة الاكتتاب في أسهم الطرح من خلال أنظمة الاكتتاب الإلكترونية أو المنصات الالكترونية التي سيتيحها مدير الاكتتاب والجهات المستلمة.

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وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية بتاريخ 31 يوليو 2023 على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 18 مارس 2023 على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في سوق "نمو".

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