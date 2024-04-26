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سعر الذهب

الذهب في سبيله لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع

المعدن الأصفر زاد في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2334.57 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت
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لم يطرأ تغير كبير على الذهب اليوم الجمعة قبل تقرير أساسي للتضخم في الولايات المتحدة لكنه في سبيله لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع في ظل تراجع مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2334.57 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:09 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2346.70 دولار للأونصة.

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لكن الأسعار تراجعت 2.3% منذ بداية الأسبوع وفي طريقها لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول بعد تجنب تصعيد أكبر في الشرق الأوسط. وقلت الأسعار بنحو مئة دولار عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي بلغته في 12 أبريل نيسان وسجل 2431.29 دولار، وفقا لـ "رويترز".

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وأظهرت بيانات أن نمو الاقتصاد الأميركي تباطؤا بأكثر من المتوقع في الربع الأول لكن تزايد التضخم سلط الضوء على تصريحات من مسؤولين في المركزي الأميركي تشير إلى عدم التعجل في خفض أسعار الفائدة.

وأسعار الفائدة الأعلى تقلل من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

كما يتجه مؤشر الدولار لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أوائل مارس/آذار مما قلل من تكلفة حيازة الذهب المقوم بالدولار على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.49 دولار للأونصة، وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.8% إلى 921.45 دولار، وصعد البلاديوم 1.4% إلى 988.22 دولار. والمعادن الثلاثة في سبيلها لتسجيل خسائر أسبوعية.

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