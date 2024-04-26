اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
وول ستريت وول
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تهبط بعد ضعف بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي

ستاندرد آند بورز 500 سجل انخفاضا 0.44%

نيويورك - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أغلقت وول ستريت على انخفاض، اليوم الخميس، في ظل تأثر الأسواق ببيانات أظهرت أن نمو الاقتصاد الأميركي جاء أبطأ من المتوقع وأن التضخم مستمر، وصاحبت ذلك موجة بيع في أسهم رأس المال الضخم بسبب نتائج محبطة من شركة ميتا بلاتفورمز.

ووفقا لبيانات أولية، سجل ستاندرد آند بورز 500 انخفاضا بلغ 22.30 نقطة، أي 0.44%، ليغلق عند 5049.33 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 97.83 نقطة أي 0.63% إلى 15611.74 نقطة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 372.17 نقطة، أو 0.96% إلى 38091.87 نقطة.

وزيرة الخزانة: الاقتصاد الأميركي قوي وكل الخيارات متاحة أمام قدرة الصين المفرطة اقتصاد اقتصاد أميركا وزيرة الخزانة: الاقتصاد الأميركي قوي وكل الخيارات متاحة أمام قدرة الصين المفرطة

وأثرت نتائج مخيبة للآمال من ميتا، التي هبطت أسهمها، في معنويات السوق. وأغلقت أيضا أسهم ثلاث شركات من السبع الكبار، منها ألفابت المالكة لغوغل، وأمازون دوت كوم، ومايكروسوفت، على انخفاض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تهدد بالرد على التهديدات الأوروبية بفرض قيود على الغاز الطبيعي المسال روسيا تهدد بالرد على التهديدات الأوروبية بفرض قيود على الغاز الطبيعي المسال
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط