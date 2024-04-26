وول ستريت تهبط بعد ضعف بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي

1 دقيقة للقراءة

أغلقت وول ستريت على انخفاض، اليوم الخميس، في ظل تأثر الأسواق ببيانات أظهرت أن نمو الاقتصاد الأميركي جاء أبطأ من المتوقع وأن التضخم مستمر، وصاحبت ذلك موجة بيع في أسهم رأس المال الضخم بسبب نتائج محبطة من شركة ميتا بلاتفورمز.

ووفقا لبيانات أولية، سجل ستاندرد آند بورز 500 انخفاضا بلغ 22.30 نقطة، أي 0.44%، ليغلق عند 5049.33 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 97.83 نقطة أي 0.63% إلى 15611.74 نقطة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 372.17 نقطة، أو 0.96% إلى 38091.87 نقطة.

وأثرت نتائج مخيبة للآمال من ميتا، التي هبطت أسهمها، في معنويات السوق. وأغلقت أيضا أسهم ثلاث شركات من السبع الكبار، منها ألفابت المالكة لغوغل، وأمازون دوت كوم، ومايكروسوفت، على انخفاض.