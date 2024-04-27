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أسهم التكنولوجيا تقود ارتفاعات وول ستريت.. و"ناسداك" يسجل مكاسب أسبوعية أكثر من 4%

المستثمرون عبروا عن ارتياحهم بأول توزيعات أرباح على الإطلاق لـ"ألفابت"

نيويورك - رويترز
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أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع في جلسة، الجمعة، مدعومة بصعود أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة بعد نتائج فصلية قوية من شركتي التكنولوجيا "ألفابت" و"مايكروسوفت"، بالإضافة إلى صدور بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة.

وعبر المستثمرون عن ارتياحهم بأول توزيعات أرباح على الإطلاق لشركة ألفابت، فضلاً عن إطلاقها برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليار دولار إلى جانب نتائج الربع الأول التي جاءت أفضل من المتوقع.

وارتفعت أسهم "مايكروسوفت" بعد أن تجاوزت إيراداتها وأرباحها الفصلية توقعات وول ستريت مدفوعة بالمكاسب الناتجة عن اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر خدماتها السحابية.

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وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 50.27 نقطة أو 1.00% ليغلق عند 5098.69 نقطة، فيما زاد بنسبة 2.67% على مدار الأسبوع.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 311.00 نقطة أو 2% إلى 15927 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 4.23%.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 151.37 نقطة أو 0.40% إلى 38237.17 نقطة، وزاد المؤشر بنسبة 0.67% خلال الأسبوع.

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