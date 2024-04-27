"أكت فاينانشال" تحصل على موافقة القيد في البورصة المصرية استعدادا للطرح الأولي

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أعلنت شركة أكت فاينانشال عن حصولها على موافقة البورصة المصرية للقيد المؤقت، برمز "CA.ACTF".

وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إنه سيتم الكشف عن المزيد من تفاصيل الطرح الأولي للأسهم قريبًا بعد الحصول الموافقات الرقابية.

وذكرت الشركة أنه تم الاتفاق مع المساهمين علي توجيه حصيلة الطرح بالكامل لزيادة رأس مال الشركة، دون أي تخارج من المساهمين بالشركة.

وأوضح البيان أنه من المستهدف أن يتم التداول أسهم الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وحسب البيان، تعد هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة نحو تطبيق العديد من الخطط والاستراتيجيات الاستثمارية ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في السوق المصرية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعديد من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للمشاركة في اقتناص فرص النجاحات التي تستهدف الشركة تحقيقها.