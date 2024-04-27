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هيئة الرقابة المالية في مصر
هيئة الرقابة المالية في مصر
البورصة المصرية

قفزة قياسية بإصدار أسهم تأسيس شركات جديدة في بورصة مصر

زادت بنسبة 145% خلال شهر واحد

القاهرة - خالد حسني
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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، زيادة عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر يناير الماضي، لتبلغ 339 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 44.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 261 موافقة خلال شهر يناير من عام 2023 بقيمة مصدرة قدرها 18.1 مليار جنيه، لتشهد عدد الإصدارات نموًا بنسبة 29.9%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة تقترب من 145%.

وتوزعت الموافقات بين 324 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 37.9 مليار جنيه خلال شهر يناير لعام 2024 مقابل 252 موافقة بقيمة 14.2 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2023 بنسبة نمو 28.6% في عدد الموافقات، و167.6% بقيمة التأسيس.

فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 14 موافقة بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال شهر يناير عام 2024 مقارنة مع 8 موافقات بقيمة 965.9 مليون جنيه خلال شهر يناير لعام 2023 بنسبة نمو 75% في عدد الموافقات و168.5% نموًا بقيمة التأسيس.

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وفي السياق، فقد سجلت تعاملات المستثمرين المصريين ما نسبته 86.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي.

واستحوذ المتعاملون الأجانب على نسبة 9%، كما استحوذ المستثمرون العرب على 4.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 244.1 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي شراء بقيمة 14.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وشكلت تعاملات المصريين 88.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.4%، وسجل العرب 6.4%، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.3 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 1.6 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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