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البنك العربي الوطني - موقع البنك

عمومية البنك العربي الوطني تناقش زيادة رأس المال 33.33% بأسهم منحة

عبر رسملة 5 مليارات جنيه من الأرباح المبقاة

دبي - العربية.نت
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دعا مجلس إدارة البنك العربي الوطني المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 20 مايو المقبل المتضمنة زيادة رأس مال البنك بنسبة 33.33% بتوزيع أسهم مجانية عبر رسملة 5 مليارات ريال من حساب الأرباح المبقاة.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن رأسماله قبل الزيادة 15 مليار ريال وسيرتفع إلى 20 مليار ريال مقسم إلى 2 مليار سهم.

وأوضح أن الهدف من الزيادة هو تعزيز الملاءة المالية للبنك، وسيتم توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 3 أسهم مملوكة وتاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية .

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وحال وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

كما يتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على توصية مجلس إدارة البنك بشراء عدد من أسهمه وبحد أقصى 5 ملايين سهم وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.

وأوضح أن البنك يهدف لتحفيز الموظفين واستقطاب أفضل الكفاءات، وأنه سيتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للبنك.

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