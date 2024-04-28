"تداول السعودية" تقر توزيع 23% أرباحا نقدية عن عام 2023

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وافق مساهمو مجموعة تداول السعودية على توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.3 ريال للسهم أو ما يعادل 23% من القيمة الاسمية للسهم عن 2023.



وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الأحد إن إجمالي التوزيعات يبلغ 276 مليون ريال، على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأوضحت الشركة أن توزيع الأرباح سيبدأ من الاثنين الموافق 6 مايو 2024.