بدء اكتتاب "سماسكو" لطرح 30% من أسهمها في السوق السعودية.. 8 مايو

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أعلنت الشركة السعودية لحلول القوى البشرية "سماسكو" عن نشرة إصدار طرح 120 مليون سهم من أسهمها في السوق السعودية.

وتبدأ فترة تسجيل طلبات الفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر بتاريخ 8 مايو 2024، وتستمر لمدة 7 أيام، حيث تنتهي الساعة 5 مساء بتوقيت المملكة في يوم الثلاثاء 14 مايو 2024، فيما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد يوم الأحد 26 مايو 2024، وتستمر لمدة يومان، شاملة يوم إغلاق الاكتتاب في 27 مايو 2024.

"السوق السعودية" توافق على طلب "سماسكو" طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام

وحسب نشرة الإصدار، سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه 3 يونيو 2024، وسيتم رد مبالغ الاكتتاب الفائضة في موعد أقصاه يوم الاثنين 10 يونيو 2024.

وفي مارس الماضي، وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب الشركة السعودية لحلول القوى البشرية "سماسكو" تسجيل أسهمها وطرح 120 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة.

وتم تعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي، ومدير الاكتتاب، ومتعهد التغطية للاكتتاب العام.

وبحسب بيانات الشركة، فقد تأسست في عام 2012م، وتنشط في تقديم الحلول الشاملة للقوى العاملة، وتبلغ حصتها السوقية 14% إلى 16% اعتبارا من عام 2022م. وبلغ إجمالي من قامت "سماسكو" بتوظيفهم منذ تأسيسها إلى أكثر من 160 ألف عاملاً وعاملة، في حين يتجاوز عدد القوى العاملة النشطة التي ساهمت بتوظيفها في السوق 35 ألف عاملاً وعاملة كما في من 30 سبتمبر 2023.

وتقدم الشركة خدماتها في أكثر من 765 مهنة وأكثر من 55 مدينة ومحافظة، وهي تعمل على دعم الشركات من خلال قطاع الأعمال، كما تدعم قطاع الأفراد من خلال علامتها التجارية "راحة"، بالإضافة الى تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تطبيقها المبتكر "رواد"، مما يجسد التزامها بالتميز والموثوقية والريادة في القطاع، إلى جانب الابتكار، لاسيما في توظيفها للرقمنة لتطوير القطاع.

وتساعد "سماسكو" عملاءها الراغبين بالاستفادة من اقتصاد المملكة المتنوع والسريع النمو عبر توفير خدمة سلسلة وشاملة تلبي احتياجاتهم من القوى العاملة. وتماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، تلعب الشركة دورا رائدا في تطوير حلول القوى العاملة في المملكة، عبر تبسيط عمليات التوظيف، وربط أصحاب العمل بأفضل الكفاءات، وتعزيز التنويع الاقتصادي.