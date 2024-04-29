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A worker checks copper cables being produced at a factory in the central Anatolian city of Kayseri. (Reuters)
عامل في مصنع متخصص بالكابلات النحاسية في الأناضول (رويترز)
اقتصاد

سيتي يتوقع ارتفاع النحاس إلى 12 ألف دولارللطن خلال عامين.. ماذا حدث؟

تخطى مستويات 10 آلاف دولار للطن الأسبوع الماضي

دبي - العربية Business
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افتتح سعر النحاس هذا الأسبوع على ارتفاع بعد أن تخطى مستويات 10 آلاف دولار للطن الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى جديد خلال عامين، مع استمرار رهان المستثمرين بأن عمال المناجم سيكافحون من أجل خدمة الزيادة في الطلب على المعدن الصناعي الرائد.

سجلت المعادن الأساسية مكاسب واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة، وقد أدت علامات التحسن في نشاط التصنيع من الولايات المتحدة إلى الصين إلى دعم المعادن، على الرغم من أن المخاطر الجيوسياسية وتجدد عدم اليقين بشأن السياسة النقدية تشكل مخاطر واضحة.

كان ارتفاع النحاس مدفوعًا في البداية بسلسلة من الاضطرابات في المناجم الرئيسية التي تركت المصاهر تسارع للعثور على إمدادات بديلة. لقد وصل الطلب في الصين إلى أدنى مستوياته الموسمية، ولكن هناك آمال متزايدة في أن يساعد الانتعاش المؤقت في نشاط التصنيع العالمي على دعم الطلب.

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وكتب محللو "سيتي" غروب الأسبوع الماضي في مذكرة: "إن المسار للأمام من هنا سيعتمد على البيانات ويقوده أساسيات المعادن الفردية". وقالوا إن توقعات النحاس تبدو صعودية في الأشهر الثلاثة المقبلة على خلفية احتمال وجود سوق أكثر إحكاما وتغطية مراكز مكشوفة، في حين تتمتع المعادن الأخرى بأساسيات مادية أضعف.

يرى فريق السلع العالمية في "سيتي" الآن أن المعدن الأحمر سيرتفع بشكل تدريجي إلى 12 ألف دولار للطن على مدى العامين المقبلين (10,000 دولار/طن بحلول نهاية هذا العام) حيث يدعم العجز أداء النحاس المتفوق في بيئة من المرجح أن تكون متقلبة للاقتصاد الكلي."

وجاءت الارتفاعات الأخيرة في الوقت الذي يتعامل فيه المستثمرون مع تحول واضح في مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، حيث أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الشهر إلى أن البنك سيستغرق "فترة أطول من المتوقع" للتأكد من أن التضخم تحت السيطرة.

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