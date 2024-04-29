"كامكو": تعاملات المستثمرين الأجانب في أسواق الخليج تتحول لصافي شراء بالربع الأول

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قالت شركة كامكو للاستثمار (كامكو إنفست) إن تعاملات المستثمرين الأجانب تحولت لتسجيل صافي شراء في أسواق الأسهم الخليجية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري بعدما سجلت التعاملات صافي بيع بقيمة 1.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

وأضافت في تقريرها الفصلي عن أداء أسواق الأسهم بالخليج أن بورصتي أبوظبي ودبي شهدتا أكبر عمليات شراء والتي كانت بوتيرة متتالية على مدار الثلاثة أشهر الأولى من 2024، إذ بلغ صافي المشتريات بالسوقين 888.4 مليون دولار، تليهما بورصة الكويت بقيمة 334.9 مليون دولار.

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وأشارت إلى أن بورصتي السعودية وقطر شهدتا صافي بيع من قبل المستثمرين الأجانب في يناير كانون الثاني من 2024، ثم صافي شراء خلال الشهرين التاليين، في حين كانت سلطنة عمان والبحرين البورصتين الوحيدتين في منطقة الخليج اللتين شهدتا صافي بيع من قبل المستثمرين الأجانب خلال هذا الربع، وفق وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وقال التقرير إن البورصات الخليجية سجلت اتجاهات متباينة خلال الربع الأول، إذ سجلت خمس من أصل سبع بورصات مكاسب خلال الربع الأول من العام 2024، موضحا أن التوقعات المتعلقة بتغيرات أسعار الفائدة العالمية كان لها دور في توجيه الأداء في المنطقة إلا أن الضغوط البيعية الموسمية في شهر رمضان أدت إلى تراجع السوق في مارس/آذار 2024، ونتيجة لذلك، سجل المستثمرون المحليون صافي بيع خلال الشهر، في حين اقتنص المستثمرون الأجانب تلك الأسهم، مما أدى إلى صافي صفقات شراء واسعة النطاق من قبل الأجانب.

ومن حيث الأداء على أساس شهري، ذكر التقرير ـن صافي قيمة الشراء من قبل المستثمرين الأجانب ذروته في فبراير/شباط 2024، إذ بلغت القيمة الإجمالية لصافي الشراء الشهري 678.4 مليون دولار. وشهد شهر مارس/آذار انخفاضا، إذ بلغ صافي قيمة الشراء 582 مليون دولار، بينما سجل شهر يناير/كانون الثاني أقل صافي شراء بقيمة 199.4 مليون دولار.

وبحسب التقرير، كشف الاتجاه التاريخي لتداولات الأجانب في الأسهم الخليجية انخفاضا في ربعين فقط خلال الخمسة أعوام الماضية. حيث اشترى الأجانب أعلى قيمة من الأسهم خلال الربع الأول من 2022 وبلغت قيمة صافي الشراء 11 مليار دولار، مما يعكس زيادة حادة في الشراء بصفة رئيسية في كل من السعودية وقطر.

وتم تصنيف تسعة أسهم سعودية ضمن أعلى عشرة أسهم خليجية من حيث قيمة التداولات في الربع الأول من العام الجاري، موضحا أن إجمالي قيمة التداولات على أعلى عشرة أسهم خليجية بلغ 41.7 مليار دولار، مما يمثل نسبة 20.6% من إجمالي قيمة تداولات الأسهم الخليجية خلال الربع.

وجاء سهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) المدرجة في البورصة السعودية في صدارة القائمة بقيمة تداولات على سهم الشركة عند 7.7 مليار دولار، وتبعها سهم مصرف الراجحي بتداولات قيمتها 6.3 مليار دولار، وسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بقيمة 6.1 مليار دولار.

وكان سهم الشركة الدولية القابضة المدرج في بورصة أبوظبي الوحيد غير السعودي ضمن القائمة، بتداولات ربع سنوية قيمتها 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024.