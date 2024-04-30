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سبائك ذهبية - (آيستوك)
سبائك ذهبية - (آيستوك)
سعر الذهب

أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي

انخفاض الفضة في المعاملات الفورية

دبي - العربية.نت
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يتجه الذهب لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، رغم انخفاض أسعاره اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2320.54 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1% إلى 2331.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3% مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، "رويترز".

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وقال كايل رودا محلل أسواق المال في كابيتال دوت كوم "أعتقد أننا بدأنا نرى أسعار الذهب تعود إلى تلك المستويات الأساسية، فالدولار يصعد وعوائد السندات ترتفع بعد انحسار مخاطر جيوسياسية وهناك بعض المخاطر بالتراجع مع احتمال أن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي لهجة متشددة في السياسة النقدية".

وربح الذهب قرابة 4% حتى الآن هذا الشهر مدعوما بمشتريات قوية من البنوك المركزية والتدفقات تجاه الملاذ الآمن وسط توترات جيوسياسية.

وتترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اليوم ويختتم غدا الأربعا،ء وكذلك بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق بين 5.25 و5.5% في هذا الاجتماع.

ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي" يتوقع المتعاملون حاليا خفضا واحدا لسعر الفائدة هذا العام ويرجحون حدوثه في نوفمبر/تشرين الثاني في ظل بيانات تشير إلى تضخم عنيد والخطاب المتشدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ومنهم رئيسه جيروم باول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 26.72 دولار للأونصة، كما هبط سعر البلاتين 0.4% إلى 943.52 دولار. ومع ذلك، يتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب شهرية.

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