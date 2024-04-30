بورصة مصر تهوي بأكثر من 6% بفعل ضغوط بيعية للعرب والأجانب

دقيقتان للقراءة

هوت مؤشرات البورصة المصرية بضغط من مبيعات مكثفة للمستثمرين العرب والأجانب اليوم الثلاثاء، لتعاود سريعا اتجاهها الهبوطي الذي بدأته الأسبوع الماضي.

وأغلق المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية على انخفاض 6.01% إلى 24.448 نقطة، كما نزل المؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 4.92% إلى 5573.72 نقطة، و(إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 5.22% إلى 7938.73 نقطة.

"ثري واي" للعربية: الكثير من الأسهم القيادية بالسوق المصرية أصبحت جاذبة

واتجه المستثمرون العرب والأجانب إلى البيع المكثف بصاف بلغ 199.6 مليون جنيه و76.3 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المصريون للشراء بصاف قدره 275.9 مليون جنيه، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وفي المؤشر الرئيسي، نزلت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 12.03% إلى 51.02 جنيه، ومجموعة إي.إ ف.جي القابضة 7.15% إلى 14.8 جنيه، والسويدي إليكتريك 7.12% إلى 31.05 جنيه، والبنك التجاري الدولي مصر 4.13% إلى 71.9 جنيه، وحديد عز 7.07% ليغلق عند 57.15 جنيه.

كما تراجعت أسهم بلتون المالية القابضة 5.82% إلى 2.75 جنيه، وأوراسكوم للتنمية مصر 6.49% ليغلق عند 9.8 جنيه، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 6.44% إلى 8.71 جنيه، وبالم هيلز 7.74% إلى 3.1 جنيه، ومدينة مصر للإسكان والتعمير 6.41% إلى 3.21 جنيه، وجي.بي كوربوريشن 2.72% إلى 10.03 جنيه.

بينما ارتفع سهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 0.36% ليسجل 22.49 جنيه.

وقال إيهاب سعيد محلل سوق المال إن العرب والأجانب بدأوا في جني أرباح من صعود البورصة أمس، واتجهوا للتخلص مراكزهم المالية في السوق المحلية سعيا لتعزيزها في البورصات الغربية والآسيوية.

وأضاف سعيد، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن الأسهم سجلت أسعارا متدنية بشكل كبير لتقترب من مستوى 24 ألف نقطة، بعد أن بلغت مستوى ذروة مرتفع قبل تحرير سعر الصرف.

وتابع "صعود سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار ليعوض ما فقده منذ تحرير سعر الصرف في السادس من مارس/آذار وعقب عطلة عيد الفطر تحديدا أثر سلبا على تداولات السوق".

وأوضح أن السوق مازالت في مرحلة التصحيح، وستظل تهبط حتى المستويات الحقيقية التي تستند في تقييمها إلى الأنشطة الاقتصادية للأسهم ومنها قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية.