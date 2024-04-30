تباين طفيف لبورصتي الإمارات مع توجه المستثمرين لشراء انتقائي في آخر جلسات أبريل

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تباين إغلاق بورصتي الإمارات اليوم الثلاثاء آخر جلسات أبريل/نيسان، مع توجه المستثمرين لشراء انتقائي على أسهم في شركات العقارات والبنوك، وسط حركة تصحيح مرتقبة للمؤشرات خلال الجلسات القادمة على إثر انخفاضات سجلتها الأسواق في مارس/آذار وأبريل/نيسان.

وأنهى مؤشر سوق دبي التعاملات متراجعا 0.1% إلى 4155.77 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي على نحو طفيف 0.04% إلى 9067.42 نقطة.

وقال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في سنشري فاينانشال لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) " تشهد أسواق الإمارات مؤشرات على تصحيح محتملة، حيث انخفض مؤشر سوق دبي 3.5%، فيما تراجع سوق أبوظبي 2% على مدار الشهرين الماضيين، ويُعزى جزء كبير من هذا الانخفاض إلى جني الأرباح خاصة بعد تجاوز مؤشر بورصة دبي مستوى 4 آلاف نقطة لأول مرة خلال السنوات التسع الماضية".

وأضاف جون "مع انطلاق موسم إعلان الأرباح، يستغل المستثمرون هذا لاقتناص الفرص، حيث تم بالفعل الإعلان عن معظم القوائم المالية في القطاع المصرفي للربع الأول، وبشكل عام تشير التوقعات إلى ارتفاع أرباح معظم الشركات المدرجة".

وفي سوق العاصمة، تراجعت أسهم بنك أبوظبي الأول 0.16% إلى 12.48 درهم وملتيبلاي 2.13% إلى 2.3 درهم وألفا ظبي 0.28% إلى 14.12 درهم مقابل ارتفاع بنك أبوظبي التجاري 1.21% إلى 8.35 درهم والدار العقارية 1.87% إلى 5.46 درهم.

وسجلت استثمارات الأجانب والعرب صافي شراء بنحو 39.86 مليون و1.6 مليون درهم على الترتيب، وفي المقابل عمد الإماراتيون للبيع بصاف قدره 36.8 مليون درهم وكذلك فعل الخليجيون بما قيمته ثلاثة ملايين درهم.

وفي دبي، انخفضت أسهم كهرباء ومياه دبي (ديوا) 0.42% إلى 2.35 درهم، وإعمار للتطوير 0.47% إلى 8.36 درهم، وباركن 1.5% إلى 2.61 درهم، وسالك للتعرفة المرورية 0.28% إلى 3.46 درهم.

وفي المقابل ارتفعت أسهم إعمار العقارية 0.86% إلى 8.21 درهم وبنك الإمارات دبي الوطني 1.2% إلى 17 درهم.

ومال المستثمرون الخليجيون والإماراتيون والعرب للشراء بصافي استثمار بلغ 24.8 مليون و12.4 مليون وثمانية ملايين درهم على التوالي، في حين اتجه الأجانب للبيع بصاف قدره 45.4 مليون درهم.

ونوه جون إلى أن طرح شركة سبينس للاكتتاب العام في سوق دبي يُعد أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على زخم السوق على المدى القصير، فضلا عن التوقعات بتدفق سيولة قوية بمجرد اكتمال الإعلان عن النتائج المالية للشركات.

وأعلنت شركة​ سبينس عن زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات ضمن الطرح العام الأولي لأسهمها في سوق دبي.

ويتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي غدا الأربعاء، في حين يتوقع أن يتم قبول إدراج الشركة والبدء في التداول في السوق في التاسع من مايو/أيار 2024.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إن قرار زيادة عدد الأسهم المخصصة للأفراد يعتمد على الطلب الكبير من المستثمرين الأفراد من مشتركي الشريحة الأولى.