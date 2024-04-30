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سوق السعودية

عمومية "أكوا باور" توافق على توزيع 4.5% أرباحا نقدية عن العام الماضي

بجانب زيادة رأس المال 0.2% بأسهم منحة

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أكوا باور في اجتماعها زيادة رأس المال بتاريخ 29 أبريل الجاري على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4.5% على مساهمي الشركة عن العام الماضي، وبإجمالي 329 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع 0.45 ريال، وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح في يوم 13 مايو 2024.

ووافق مساهمو الشركة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بمبلغ نحو 14.62 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة على أن يمنح 1 سهم لكل 500 سهم مملوكة للمساهمين.

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وقالت الشركة إن رأس المال قبل الزيادة7.31 مليار ريال،وبعد الزيادة سيصل 7.325 مليار ونسبة الزيادة في رأس المال0.2%.

ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادةنحو 731.1 مليون سهم، و بعد الزيادة732.56 مليون سهم.

وأوضحت الشركة أنها تود التركيز في النمو بالمشاريع المطروحة بالخطة الإستراتيجية، لذلك تمت التوصية برسملة جزء من الأرباح وتوزيع أسهم منحة بالمقابل.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

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