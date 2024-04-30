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ميزان القابضة
شعار ميزان القابضة الكويتية
بورصة الكويت

مساهمو "ميزان القابضة" الكويتية يقرون توزيع أرباح نقدية 20 فلسا للسهم عن 2023

الأحقية في التوزيعات ستكون لحائزي الأسهم بنهاية يوم 15 مايو المقبل

دبي - العربية.نت
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قالت شركة ميزان القابضة الكويتية اليوم الثلاثاء إن جمعيتها العمومية وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلسا للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضافت في بيان إلى بورصة الكويت إن الأحقية في التوزيعات ستكون لحائزي الأسهم المقيدين في سجل الشركة بنهاية يوم 15 مايو/أيار المقبل.

وأوضحت أنه سيجري توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في 27 مايو/أيار المقبل، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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