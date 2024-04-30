مساهمو "ميزان القابضة" الكويتية يقرون توزيع أرباح نقدية 20 فلسا للسهم عن 2023
الأحقية في التوزيعات ستكون لحائزي الأسهم بنهاية يوم 15 مايو المقبل
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قالت شركة ميزان القابضة الكويتية اليوم الثلاثاء إن جمعيتها العمومية وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلسا للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضافت في بيان إلى بورصة الكويت إن الأحقية في التوزيعات ستكون لحائزي الأسهم المقيدين في سجل الشركة بنهاية يوم 15 مايو/أيار المقبل.
وأوضحت أنه سيجري توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين في 27 مايو/أيار المقبل، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
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