"آي إف آر": "إيه دي كيو" تبدأ تسويق سندات على شريحتين

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ذكرت خدمة (آي إف آر) الإخبارية المعنية بأدوات الدخل الثابت اليوم الثلاثاء أن شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، بدأت تسويق سندات على شريحتين.
وقالت خدمة آي.إف.آر إن إيه.دي.كيو حددت السعر الاسترشادي الأولي عند حوالي 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات لأجل 5 سنوات، في حين كان السعر الاسترشادي للسندات لأجل عشر سنوات عند 125 نقطة أساس فوق المعيار نفسه.
وأضافت آي.إف.آر أن الصندوق اختار سيتي غروب وكريدي أغريكول وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس إنترناشيونال وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر نشطين للطرح، وفقا لـ "رويترز".
في حين يعمل كل من آي.إم.آي-إنتيسا سان باولو وبنك أبوظبي التجاري كمديري دفاتر مشتركين غير نشطين.
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