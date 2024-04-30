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اكتتابات

تغطية اكتتاب "كومل" في "نمو" بأكثر من 274% والسعر 80 دولارا للسهم

المستشار المالي سيقوم بإكمال إجراءات الإدراج

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة وثيق المالية بصفتها المستشار المالي لطرح أسهم شركة "كومل" في السوق الموازية – نمو، عن إتمام عملية الطرح لعدد500 ألف سهم عادي تمثل 14.29% من رأس مال الشركة، وتحديد سعر الطرح 80 ريالا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء إن نسبة التغطية قد بلغت 274.52% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح التي بدأت من يوم الأحد 21 أبريل الجاري وحتى يوم الخميس 25 من الشهر ذاته.

سوف تقوم شركة وثيق المالية بصفتها المستشار المالي بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة كومل في السوق الموازية - نمو.

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وأعلنت شركة "وثيق المالية" يوم 18 أبريل الجاري عن تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 80 ريالا للسهم الواحد.

وفي ديسمبر 2023، قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية، الموافقة على طلب شركة "كومل" تسجيل أسهمها وطرح 500 ألف سهم، تمثل 14.29% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".

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