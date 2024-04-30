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أحد فروع سبينس (رويترز)
أحد فروع سبينس (رويترز)
سوق دبي

"سبينس" تزيد الأسهم المخصصة بطرحها للأفراد في سوق دبي إلى 7%

نتيجة الطلب الكبير من المستثمرين الأفراد

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "سبينس 1961 هولدينغ"، اليوم الثلاثاء، أنها ستزيد عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي لأسهمها في سوق دبي المالي من 45 مليون سهم إلى 63 مليونا أي ما يعادل 7% من إجمالي الأسهم بعدما كان 5% سابقا.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان، إن قرار زيادة عدد الأسهم المخصصة للأفراد يعتمد على الطلب الكبير من المستثمرين الأفراد من مشتركي الشريحة الأولى.

وأضاف أن إجمالي حجم الطرح سيبقى دون تغيير عند 900 مليون سهم، وهو ما يمثل 25% من إجمالي رأس المال، حيث تم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين من 855 مليون سهم إلى 837 مليونا، أي ما يعادل 93% من إجمالي الأسهم، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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وتبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي دون تغيير، حيث تم إغلاق باب الاكتتاب أمس للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، ويوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 للمستثمرين المحترفين.

وأشار البيان إلى أن من المتوقع بدء تداول أسهم سبينس في سوق دبي المالي في التاسع من مايو المقبل.

تم تحديد رأس مال الشركة كما في تاريخ الإدراج ليكون 36 مليون درهم موزع على عدد 3.6 مليار سهم نقدياً مدفوعة بالكامل، بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم.

وعينت "سبينس" كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك HSBC الشرق الأوسط بالإضافة إلى EFG Hermes كمنسقين للاكتتاب العام.

يذكر أن "سبينس Spinneys" تمتلك متاجر في أكثر من 65 موقعا في الإمارات.

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