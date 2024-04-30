اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" يغلق على ارتفاع وسط ترقب لاجتماع "المركزي" الأميركي

صعود "توبكس" إلى 2743.17 نقطة

طوكيو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء، مقتفياً أثر وول ستريت التي شهدت إغلاقا قويا الليلة الماضية في وقت يترقب فيه المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن مؤشرات قد تؤثر على سعر صرف العملة اليابانية.

وارتفع نيكاي 1.24% ليغلق عند 38405.66 نقطة.

وسجل المؤشر أول هبوط شهري خلال العام الجاري، إذ انخفض بنحو 4.99% بنهاية أبريل/نيسان في أكبر تراجع شهري منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.

أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي أسواق المال سعر الذهب أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.2% إلى 2743.17 نقطة.

وقال شوجي هوسوي كبير الخبراء الاستراتيجيين في دايوا للأوراق المالية "سجلت الأسهم الأميركية أداء قويا منذ نهاية الأسبوع الماضي، وجرى تداول السندات الأميركية عند مستويات منخفضة. وعزز ذلك الأسهم اليابانية اليوم".

وكانت أسواق اليابان مغلقة أمس الاثنين بالتزامن مع عطلة رسمية.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 2.6%، وسهم شين-إيتسو كيميكال لصناعة رقائق السيليكون 4.89%، وسهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في مجال التكنولوجيا 1.71%.

ويتجه تركيز الأسواق حاليا إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع بعد أن صعدت العملة اليابانية من أدنى مستوى لها في 34 عاما عند 160.245 بما يصل إلى خمسة ين مقابل الدولار أمس الاثنين وسط ما وصفه المتداولون بتدخل حكومي.

وقال هوسوي "من غير الواضح مدى نجاح ما اعتقدت السوق أنه تدخل أمس. لأن الين قد يرتفع إلى 160 مقابل الدولار مرة أخرى إذا كانت رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد اجتماعه تميل إلى التشديد".

ولم تؤكد السلطات اليابانية تدخلها في سوق العملات لدعم الين.

وارتفع 187 سهما من بين تلك المدرجة على المؤشر نيكاي البالغ عددها 225 سهما، فيما انخفض 38 سهما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إسرائيل تتخلى عن منظومة باتريوت بعد 33 عاما إسرائيل تتخلى عن منظومة باتريوت بعد 33 عاما
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط