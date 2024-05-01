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سبائك ذهبية أسعار الذهب (آيستوك)
سبائك ذهبية أسعار الذهب (آيستوك)
سعر الذهب

الذهب يهبط لأدنى مستوى في 4 أسابيع مع ترقب قرار لـ"المركزي" الأميركي

ارتفاع الفضة في المعاملات الفورية

دبي - العربية.نت
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هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى في ما يقرب من أربعة أسابيع مع ترقب المستثمرين لقرار من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يمكن أن يوفر المزيد من الدلالات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2284.44 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل/نيسان في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت الأسعار بما يصل إلى 2% أمس الثلاثاء بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بحسب "رويترز".

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وانخفضت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 140 دولارا بعد تسجيل مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولار في 12 أبريل/نيسان.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2293.10 دولار للأونصة.

وينصب التركيز الآن على قرار السياسة النقدية الذي يصدره المركزي الأميركي الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش وما يليه من تصريحات لرئيس البنك جيروم باول.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في النطاق بين 5.25 و5.5%.

ومع أن الذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ بذلك الأصل الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 26.37 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.2% إلى 935.80 دولار. وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 945.53 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى في نحو شهرين في الجلسة السابقة.

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