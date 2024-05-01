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سوق دبي المالي يطلق منصة لتمويل وإدراج الشركات الخاصة

المنصة تحمل اسم "أرينا"

دبي - العربية.نت
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كشف سوق دبي المالي اليوم الأربعاء عن مبادرة لإطلاق منصة باسم "أرينا" توفر عروض اكتتابات خاصة بديلة عن الاكتتابات العامة الأولية للشركات العائلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات في مراحل نموها المختلفة.

وقال السوق في بيان صحفي إن الشركات يمكنها من خلال تلك المنصة الوصول إلى رأس المال بسهولة عبر أصول متنوعة تشمل الأسهم وأدوات الدين إلى جانب خطط لتقديم فئات أصول أخرى في المستقبل.

وأضاف البيان أن المنصة توفر للشركات التي تسعى إلى جمع تمويلات تتجاوز 35 مليون درهم وصولا فعالا من حيث التكلفة إلى شبكة واسعة من المستثمرين، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وأضاف أن أرينا تعتبر بديلا منظما عن طرق التمويل التقليدية لتمكين المؤسسات الخاصة من الوصول المباشر إلى أسواق رأس المال والمشاركة في إنشاء سجل الأوامر المصمم لهذا الغرض في سوق دبي المالي.

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