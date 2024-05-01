صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات المؤسسات المحلية

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء بفعل مشتريات المؤسسات المحلية التي عادت للشراء، وسط توقعات بانخفاض قريب لسعر الدولار أمام الجنيه، بحسب محللين.

وأغلق المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية مرتفعا 3.36% إلى 25 ألفا و270 نقطة نقطة، وصعد المؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 1.74% إلى 5670.65 نقطة، وارتفع (إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 2.25% إلى 8117.48 نقطة.

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واتجه المستثمرون المصريون إلى الشراء بصاف قدره 91.2 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب إلى البيع بصاف 26.3 مليون و64.9 مليون جنيه على التوالي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وارتفعت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.92% إلى 55.06 جنيه، ومجموعة إي.إف.جي القابضة 2.30% إلى 15.14 جنيه والبنك التجاري الدولي 1.54% إلى 73.01 جنيه وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 5.42% إلى 23.71 جنيه وبلتون المالية القابضة 5.82% إلى 2.91 جنيه.

كما صعدت أسهم حديد عز 2.29% إلى 58.46 جنيه والسويدي إليكتريك 4.67% إلى 32.5 جنيه وأوراسكوم للتنمية مصر 3.88% إلى 10.18 جنيه ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 7.92% إلى 9.4 جنيه وبالم هيلز 3.23% إلى 3.2 جنيه ومدينة مصر للإسكان والتعمير 1.87% إلى 3.27 جنيه.

وتراجعت أسهم من بينها الدلتا للسكر 0.97% إلى 57.24 جنيه وإيديتا للصناعات الغذائية 0.72% إلى 27.55 جنيه.

وقال باسم أحمد من شركة نعيم للوساطة لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "المؤسسات المحلية بدأت في العودة للشراء، بعد أن أدت ضغوط بيعية من جانب الأجانب والعرب إلى وصول الأسهم لأسعار مغرية، بعد فترة بيع متوسطة المدى بعد قرار تعويم العملة المحلية في مارس آذار الماضي"

وأضاف أحمد أن العرب والأجانب لديهم تقديرات وتوقعات بتراجع الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة على المدى القريب، وهو ما يدفعهم إلى بيع الأسهم لصالح شراء أذون الخزانة المحلية.

وتابع "الأسهم التي ارتبطت بالدولار قبل قرارات تحرير العملة المحلية، أصبحت الآن تشهد تداولات أقل بكثير مما سبق، في ظل تراجع دور السوق السوداء".