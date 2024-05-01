عمومية "سلوشنز" تصوت على توزيع 60% أرباحا نقدية عن عام 2023

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دعا مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) يوم الأربعاء 29 مايو 2024م ويشمل جدول الأعمال التصويت على توصية من المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من القيمة الإسمية عن عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه يبلغ نحو 714 مليون ريال تقريبا وبواقع 6 ريالات لكل سهم وبنسبة 60% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

ارتفع صافي ربح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" بنسة 13.2%، إلى 1.19مليار ريال بنهاية عام 2023 مقابل 1.05مليار ريال في 2022.