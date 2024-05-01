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وول ستريت

هبوط الأسهم الأميركية وسط حذر المستثمرين قبيل قرار "الفيدرالي"

أسهم الرقائق تصدرت خسائر القطاعات بعد نتائج ضعيفة

دبي - العربية.نت
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فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على انخفاض في وول ستريت اليوم الأربعاء بعدما تصدرت أسهم الرقائق خسائر القطاعات بعد نتائج ضعيفة.

وتتوخى الأسواق الحذر قبيل صدور مزيد من البيانات الاقتصادية وقبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 29.6 نقطة، أو 0.08% إلى 37845.56 نقطة، وفق "رويترز".

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ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.7 نقطة، أو 0.13 % إلى 5029.03 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 11.7 نقطة، أو 0.07% إلى 15646.094 نقطة.

قال رئيس قسم الأبحاث والتعليم في CFI، جورج خوري، إن الأنظار تتجه لكلمة رئيس مجلس "الفيدرالي" الأميركي جيوم باول، لمحاولة استكشاف توجهات أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.

وأضاف خوري، في مقابلة مع "العربية Business"، أن قرار "الفيدرالي" متوقع ولن يكون هناك تغيير في التوقعات.

وأوضح أن هناك سيناريوهين، الأول إعلان باول والفيدرالي إعلان الوضع الحالي حول عدم تراجع التضخم لمستويات الـ 2%، والثاني خفض التوقعات لوتيرة خفض الفائدة بالمرحلة المقبلة.

وبين أنه في حال إعلان عدم النية لخفض الفائدة بالمرحلة المقبلة، سينعكس سلبا على الأسهم الأميركية ويدفها لمزيد من التراجع، مشيرا إلى استفادة الدولار وزيادة الضغط على الذهب والعملات الآسيوية.

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