الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات لطرح أسهم "مياهنا"

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تنتهي اليوم الخميس، عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات لشركة "مياهنا" السعودية والتي بدأت يوم الإثنين الماضي.

ومن المقرر أن يتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، علما أن النطاق السعري للطرح يتراوح بين 10.5 و 11.5 ريال للسهم.

يشار إلى أن "مياهنا" تعتزم طرح نحو 30% من إجمالي أسهمها في السوق الرئيسية، حيث سيتم تخصيص 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.