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البورصة المصرية تواصل الصعود بدعم من مشتريات الأجانب

عقب تثبيت الفائدة الأميركية

دبي - العربية.نت
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس، مدعومة بمشتريات الأجانب بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بتثبيت أسعار الفائدة أمس.

وأغلق المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية مرتفعا 3.34% عند 26 ألفا و113 نقطة، كما ارتفع المؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 2.23% إلى 5796.88 نقطة، و(إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 2.52% إلى 8321.93 نقطة.

واتجه المستثمرون الأجانب للشراء بصاف 87.7 مليون جنيه، بينما اتجه المصريون والأجانب إلى البيع بصاف قدره 33.7 مليون جنيه و54 مليوناً على التوالي، وفقا لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

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وصعدت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.16% إلى 59 جنيها، ومجموعة إي.إف.جي القابضة 1.59% إلى 15.38 جنيه، والسويدي إليكتريك 0.34% إلى 32.61 جنيه، والبنك التجاري الدولي 0.29% إلى 73.22 جنيه، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 10.29% إلى 26.15 جنيه، وحديد عز 3.49% إلى 60.5 جنيه.

وارتفعت كذلك أسهم أوراسكوم للتنمية مصر 1.77% إلى 10.36 جنيه، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 3.3% إلى 9.71 جنيه، وبالم هيلز 1.88% إلى 3.26 جنيه، ومدينة مصر للإسكان والتعمير 2.75% إلى 3.36 جنيه.

وفي المقابل، تراجعت أسهم بلتون المالية القابضة 0.69 % إلى 2.89 جنيه والقابضة المصرية الكويتية 0.39% إلى 32.83 جنيه.

وقال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال أفريقيا والخليج العربي، إن التأكيد على تأجيل عملية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لوقت محدد هو أحد أسباب صعود البورصة اليوم.

وأضاف رضا أن السوق أصبحت الآن أكثر واقعية، بعد ابتعادها عن الدولار الموازي منذ تحرير سعر الصرف.

وتابع "مشتريات الأجانب وتحولهم للشراء كان أمرا متوقعا عقب تثبيت البنك المركزي الأميركي لسعر الفائدة، وهو ما يساعد الأسواق الناشئة ومنها مصر على جذب المستثمرين الأجانب".

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