تحديد النطاق السعري لاكتتاب مستشفى سليمان فقيه بين 53 و57.5 ريال للسهم

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أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه- (مجموعة فقيه للرعاية الصحية) عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وقالت في بيان، إنه تم تحديد النطاق السعري لطرح أسهم "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" بين 53 – 57.5 ريال سعودي للسهم الواحد.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم الخميس 2 مايو 2024م وحتى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية من يوم الأربعاء 8 مايو 2024م.

تتمثل عملية الطرح العام الأولي بطرح 49.8 مليون سهم تمثل نسبة 21.47% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال ويشمل الطرح إصدار 30 مليون عادي جديد، وهو ما يمثل 12.93% من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة)، وبيع 19.8 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية من قبل المساهمين البائعين في الشركة، وهو ما يمثل 8.53% من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة).

يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى نحو 11.6 مليون سهم.

تقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 49.8 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 44.82 مليون سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90% من أسهم الطرح.

تبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024 حتى نهاية يوم الأربعاء 22 مايو 2024.

وتعتزم شركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه استخدام متحصلات الطرح، إضافة لتدفقاتها المالية الأخرى والتي تشمل النقد والقروض لغرض تمويل استراتيجية نمو المجموعة والأغراض العامة للشركة، وذلك بعد خصم مصاريف الطرح البالغة 75 مليون ريال.

يذكر أن المجموعة لديها 4 مستشفيات و5 مراكز طبية لكنها تنوي التوسع لتصبح 7 مستشفيات و9 مراكز طبية في 2028.