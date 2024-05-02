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شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه (مجموعة فقيه للرعاية الصحية)
شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه (مجموعة فقيه للرعاية الصحية)
سوق السعودية

مجموعة فقيه: "العليان" السعودية و"أبوظبي للاستثمار" يتعهدان بالاكتتاب في 3 ملايين سهم

بعد تعهد ملزم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه (مجموعة فقيه للرعاية الصحية) اليوم الخميس إبرام تعهد ملزم مع شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة وجهاز أبوظبي للاستثمار للاكتتاب مجتمعين في ثلاثة ملايين سهم من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

وأوضحت المجموعة في بيان أن العليان ستكتتب في مليون و956 ألفا و522 سهما، بينما سيكتتب جهاز أبوظبي للاستثمار في مليون و43 ألفا و478 سهما، بما يمثل على الترتيب حوالي 0.84 % و0.45% من رأس مال الشركة بعد الطرح.

تحديد النطاق السعري لاكتتاب مستشفى سليمان فقيه بين 53 و57.5 ريال للسهم

وبدأت اليوم عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات في الطرح العام الأولي لأسهم المجموعة، والذي يشمل 49.8 مليون سهم عادي تمثل 21.47 بالمئة من المجموعة بعد زيادة رأس المال، وتستمر حتى الثامن من مايو/أيار الجاري.

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ويشمل الطرح إصدار 30 مليون سهم عادي جديد تمثل زيادة لرأس المال وبيع 19.8 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية من قبل المساهمين البائعين بالشركة.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 53 و57.5 ريال للسهم الواحد بما يعني أن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستتراوح بين 12.3 مليار ريال و13.3 مليار ريال.

ووفقا للبيان، تتولى شركة إتش.إس.بي.سي العربية السعودية دور المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب إلى جانب شركة العربي المالية والمجموعة المالية هيرميس السعودية كمديري لسجل الاكتتاب ومتعهدين لتغطية الطرح.

ويعمل مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني الأول (ساب) ومصرف الإنماء وبنك الجزيرة كجهات مستلمة لشريحة المكتتبين للأفراد.

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