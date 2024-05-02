هبوط الأسهم الأوروبية عند الفتح بعد قرار الفيدرالي الأميركي بتثبيت الفائدة

1 دقيقة للقراءة

فتحت الأسهم الأوروبية على هبوط اليوم الخميس مع عودة المستثمرين من عطلة عيد العمال لتحليل أثر سلسلة من نتائج أعمال شركات كبرى وإشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 %بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أول تراجع شهري هذا العام في أبريل /نيسان.

وعاد المستثمرون بعد عطلة عيد العمال أمس الأربعاء، وهو يوم شهد إشارة المركزي الأميركي إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لوقت أطول بسبب قراءات تضخم جاءت مخيبة للآمال في الآونة الأخيرة وفق "رويترز".

وانخفضت أسهم الطاقة 1.7%، مع هبوط سهم فيستاس، وهي أكبر شركة لتصنيع توربينات الرياح في العالم، 4.2 %بعد أن أعلنت عن تسجيل خسارة مفاجئة في الربع الأول.

ونزل سهم نوفو نورديسك 2.4 % متخليا عن مكاسب مبكرة،وجاء تراجع السهم بالرغم من رفع الشركة توقعاتها لعام 2024 وتحقيقها أرباحا أفضل من المتوقع في الربع الأول من العام.

أما سهم مجموعة آي.إن.جي الهولندية فقد قفز 5.4%بعد إعادة شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار يورو (2.68 مليار دولار) وأداء قوي في الربع الأول.

وارتفع سهم بنك ستاندرد تشارترد البريطاني 5% بعد زيادة فاقت التوقعات في أرباح الربع الأول، مما عزز مؤشر البنوك ليتصدر قائمة القطاعات الرابحة.

وقفز سهم تيلي بيرفورمانس الفرنسية لخدمات المكاتب ومراكز الاتصال 15.4%بعد زيادة مبيعات الربع الأول.