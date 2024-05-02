"بيتكوين" تقلص خسائرها بعد أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر 2022
خسرت ربع قيمتها من القمة التاريخية عند 74 ألف دولار
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قلصت عملة البيتكوين من خسائرها القوية في اليومين الماضيين بعد أن هبطت يوم أمس لمستويات 56 ألف دولار، ويأتي هذا التراجع بعد أن سجلت العملة الأكثر شيوعا تراجعا بـ 16% في أبريل الماضي لتسجل أسوأ أداء شهري منذ إفلاس شركة FTX في نوفمبر من العام 2022.
وتضغط التوقعات بتأخير خفض أسعار الفائدة الأميركية على آمال المستثمرين في تحقيق مستويات سعرية قياسية قريبا، حيث خسرت العملة ربع قيمتها وذلك من قيمتها المسجلة عند 74 ألف دولار.
ويأتي تراجع الطلب على صناديق تداول البيتكوين في الولايات المتحدة ليضيف إلى الضغوط السعرية لهذه العملة.
وقال طلال الطباع شريك مؤسس في "كوين مينا"، إن المستثمرين الأكثر صبرا والأطول نفسا هم من سيحصلون على مكافأة ما بعد عملية التنصيف.
وأشار إلى أنه تاريخيا يبدأ ارتفاع بيتكوين بعد 6 أسابيع من إتمام عملية التنصيف.
وقال "الطلب على بيتكوين ضعيف بسبب نزول أسواق المال الأميركية، وقوة الدولار وأيضا نزول الين الياباني، ولكن من الصعب تحديد أسباب هذا التذبذب بشكل حاسم".
ولفت الطباع إلى أن السياسة النقدية لا بد أن تمر عبر التكنولوجيا، ومن غير المقبول أن يحدد الفيدرالي الأميركي سعر الدولار، ولا بد أن من يقرر السوق المفتوحة.
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