أسهم أوروبا تصعد بفضل نتائج البنوك ومكاسب قطاع التكنولوجيا

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فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الجمعة وسط حالة من الابتهاج بين المستثمرين بمجموعة من النتائج القوية لبنوك فرنسية من بينها سوسيتيه جنرال وكريدي أغريكول، في حين تلقى قطاع التكنولوجيا دعما بفضل نتائج قوية أعلنتها أبل علاوة على عملية إعادة شراء غير مسبوقة للأسهم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه صوب انخفاض أسبوعي، مع مكاسب في مؤشر البنوك تجعله من أكبر الرابحين بين القطاعات.

وقفز سهم سوسيتيه جنرال 5.5% بعد انخفاض أقل من المتوقع في صافي دخل الربع الأول، في حين صعد سهم كريدي أغريكول 3.7% بعد قفزة بنحو 55% في صافي ربح الربع الأول بما يفوق التوقعات. وارتفع المؤشر الفرنسي 0.2%، وفقا لـ "رويترز".

وكان مؤشر شركات التكنولوجيا أكبر الرابحين، إذ صعد 0.9% مدعوما بتجاوز شركة أبل نتائج وتوقعات الربع الثاني، فضلا عن كشفها عن برنامج غير مسبوق لإعادة شراء الأسهم.

وانخفض سهم غلينكور 1.8% بعدما ذكرت رويترز أن شركة التعدين تدرس الاستحواذ على أنجلو أميركان.