الين يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من عام والدولار يتراجع

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يتجه الين صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من عام اليوم الجمعة مدعوما بما يُعتقد أنه تدخل من جانب طوكيو هذا الأسبوع لإبعاد العملة اليابانية عن أدنى مستوياتها في 34 عاما وهو ما دفع الدولار للتراجع بشكل عام.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 152.75 للدولار في التعاملات الآسيوية ومن المتوقع أن يرتفع 3.5% خلال الأسبوع، في أكبر زيادة أسبوعية منذ ديسمبر/كانون الأول 2022. وارتفعت العملة اليابانية 0.4% في أحدث التداولات إلى 152.97 للدولار.

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ويترقب المتعاملون أي تقلبات ضخمة أخرى قد يشهدها الين إثر شكوك بأن طوكيو تدخلت لدعم عملتها هذا الأسبوع بما يصل إلى 9.16 تريليون ين (59.8 مليار دولار)، كما تشير بيانات بنك اليابان المركزي.

وارتفعت العملة اليابانية بنحو ثمانية ينات مقابل الدولار منذ بداية أسبوع التداول، عندما انخفضت لأول مرة دون المستوى الرئيسي البالغ 160 ينا، والذي قال البعض إنه قد يكون الحد الذي تتدخل فيه السلطات.

وفي ما يخص الدولار، سجلت العملة الأميركية خسائر مقابل معظم نظرائها وتتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ما يقرب من شهرين، ويرجع ذلك جزئيا إلى الارتفاع الحاد في الين خلال الأسبوع.

ويترقب المتداولون حاليا صدور بيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الجمعة والتي من شأنها التأثير على التحركات التالية للدولار.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع إن الخطوة التالية للبنك المركزي فيما يخص أسعار الفائدة من المرجح أن تكون خفضها، وليس رفعها كما يخشى البعض.

وأبقى مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ثابتة في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، كما كان متوقعا، وأشار إلى أنه لا يزال يميل نحو تخفيضها في نهاية المطاف، حتى لو استغرق ذلك وقتا أطول مما كان متوقعا من قبل.

وارتفع اليورو 0.08% إلى 1.0733 دولار في أحدث تعاملات ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 0.4%. وصعد الجنيه الإسترليني 0.12% إلى 1.2551 دولار في طريقه لزيادة أسبوعية بأكثر من 0.4%.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.06% إلى 105.24. ويواجه الدولار صعوبة في استعادة مسار الصعود بعد تعليقات المركزي الأميركي الأقل ميلا إلى التشديد بعكس المتوقع.

ويتجه مؤشر الدولار إلى خسارة 0.8% تقريبا هذا الأسبوع، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس/آذار.

وزاد الدولار الأسترالي 0.14% إلى 0.6575 دولار أميركي وفي طريقه لتحقيق مكاسب تزيد عن 0.6% خلال الأسبوع.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.13% إلى 0.59695 دولار أميركي ويتحرك نحو مكسب أسبوعي نسبته 0.5%.