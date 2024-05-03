وول ستريت ترتفع بفضل ميل الفيدرالي للتيسير

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ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الخميس مع عكوف المستثمرين على تقييم ميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتيسير بشكل أكبر من المتوقع فيما يتعلق بسعر الفائدة أمس الأربعاء ووابل من البيانات المتباينة في تقارير اقتصادية ونتائج الأعمال.
ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 46.97 نقطة بما يعادل 0.94% إلى 5065.36 نقطة.
وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 238.54 نقطة أي 1.53% إلى 15844.02 نقطة، وفقا لـ "رويترز".
وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 327.28 نقطة أي 0.86% إلى 38230.57 نقطة.
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