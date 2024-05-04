أسهم أوروبا تسجل خسارة أسبوعية بضغط قطاع البنوك

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سجلت الأسهم الأوروبية في جلسة الجمعة عند الإغلاق أكبر مكسب يومي منذ أسبوع مدفوعة بمكاسب في قطاع التكنولوجيا، بينما هبطت أسهم قطاع البنوك إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع متأثرة بتراجع سهم بنك سوسيتيه جنرال عقب توقعات محبطة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% عند الإغلاق مدعوما بصعود قطاع التكنولوجيا 1.6% عقب توقعات مبيعات فصلية متفائلة من شركة "أبل".

وتكبد المؤشر خسارة أسبوعية بنسبة 0.5% في ظل تقييم المستثمرين لموسم الأرباح بأكمله وتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي لما بعد يونيو/ حزيران، وفق "رويترز".

لكن هبوط قطاع البنوك 0.8% قوض التفاؤل، إذ بدد بنك سوسيتيه جنرال مكاسب مبكرة وانخفض سهمه 5.2% ليتراجع إلى قاع المؤشر كاك 40 الفرنسي بعد أن قال البنك إن صافي الدخل السنوي من الفائدة القادم من شركته للبيع بالتجزئة سيكون عند الطرف الأدنى من التوقعات.

وعلى الجانب الآخر، صعد سهم بنك كريدي أجريكول 1% بعد قفزة تجاوزت التوقعات نسبتها 55% في صافي أرباح الربع الأول.