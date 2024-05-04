وول ستريت ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي مع تزايد احتمال خفض الفائدة

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أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع كبير في جلسة الجمعة بعد أن عزز نمو الوظائف الأميركية بوتيرة أضعف من المتوقع احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة.

وسجلت جميع المؤشرات الأميركية الثلاثة الرئيسية مكاسب قوية، بقيادة ناسداك بدعم من صعود سهم أبل بعد إعلان الشركة المنتجة لهواتف آيفون عن عملية إعادة شراء قياسية للأسهم.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أقل من المتوقع، في حين ارتفع معدل البطالة وتباطأ نمو الأجور بشكل غير متوقع.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 63.57 نقطة، أو 1.26%، عند 5127.77 نقطة، فيما زاد بنسبة 0.55% خلال الأسبوع، مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 316.33 نقطة أو 2% إلى 16157.29 نقطة، بينما سجل مكاسب أسبوعية بواقع 1.4%.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 451.66 نقطة أو 1.18% إلى 38677.32 نقطة، في حين ارتفع بنسبة 1.1% على أساس أسبوعي.