الذهب يسجل خسائر متتالية للأسبوع الثاني مع جني المستثمرين للأرباح

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انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في شهر خلال تعاملات الجمعة على الرغم من بيانات الوظائف الأميركية الأضعف من المتوقع، مواصلا التراجع من ارتفاع كبير الشهر الماضي مع جني المستثمرين للأرباح في ظل انحسار المخاطر الجيوسياسية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.09% إلى 2301.74 دولار للأونصة، فيما سجل خسارة أسبوعية بنسبة 1.53% في تراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2308.60 دولار، وفق "رويترز".

وسرعان ما تخلى المعدن النفيس عن مكاسبه بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له عند 2320.78 دولار فور صدور البيانات التي أظهرت زيادة الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة 175 ألفا الشهر الماضي، أي أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 243 ألف وظيفة.

وتراجع الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا 5.7%، أو نحو 140 دولارا، منذ أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2431.29 دولار في أبريل/نيسان، مدفوعا بموجات توتر في الشرق الأوسط ومشتريات قوية من البنوك المركزية.

وقال كريستوفر وونج الخبير الاستراتيجي للعملات لدى أو.سي.بي.ٍسي "الانخفاض الكبير خلال الأسبوعين الماضيين كان بسبب تراجع المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية".

وأعادت مساع تقودها مصر لإحياء المفاوضات المتعثرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الآمال بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار المركزي الأميركي يوم الأربعاء إلى أنه لا يزال يميل لتخفيض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكنه لوح إلى أن قراءات التضخم التي صدرت في الآونة الأخيرة وجاءت مخيبة للآمال قد تؤجل تخفيضات الفائدة لبعض الوقت.

والمعدن النفيس يكون عادة وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.52% إلى 26.69 دولار، فيما سجلت خسارة للأسبوع الثاني على التوالي.