الحكومة البريطانية تنوي تخفيض حصتها في "ناتوست بنك" إلى 10%
التخارج كليا من البنك في العام 2026
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تستمر الحكومات بالتخارج من استثماراتها في البنوك التي كانت استحوذت عليها لإنقاذها في خضم الأزمة المالية العالمية في 2008، آخرها إعلان نية الحكومة البريطانية بالتخارج من حصتها في بنك "Natwest" بحسب "SKY News".
وتنوي الحكومة تخفيض حصتها في "ناتوست بنك" إلى 10%، وهي بطور وضع اللمسات الأخيرة على الخطة.
وقد تعلن الحكومة البريطانية عن خطتها في نهاية مايو أو مطلع يونيو، ويبدو أن الحكومة تريد السماح للأفراد بالاستثمار على خصم عن سعر السهم في السوق، بالإضافة إلى منحهم سهم منحة لكل عشرة أسهم إذا احتفظوا بالاستثمار لسنة كاملة في أسهم البنك.
ويأتي تخارج بريطانيا من "ناتوست" بعد 16 عاما من الاستحواذ على الحصة وبعد أن باع في السوق مؤخرا مقلصا حصته إلى 28%، فيما تنوي التخارج كليا في العام 2026.
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