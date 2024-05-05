بورصة الدار البيضاء تعتزم إطلاق سوق للمشتقات المالية هذا العام

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قال المدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، إن عام 2024 سيشهد أول تداول على سوق للمشتقات المالية بالبورصة.

وأضاف في تصريحات لموقع "زاوية" على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية، الذي انعقد في قطر يومي 29 و30 أبريل 2024، "سيتم إطلاق سوق المشتقات المالية في شهر نوفمبر من العام الجاري".

وتوقع الصنهاجي أن يكون لإطلاق سوق المشتقات المالية تأثير قوي على البورصة وأن يمثل حافزا جديدا لمزيد من السيولة، فيما يسعى المغرب لتعزيز دور سوق الأسهم في تمويل الاقتصاد.