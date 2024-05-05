"بيتك" الكويتي يتوقع ظهور أثر إيجابي لوفورات الاندماج مع "الأهلي المتحد" في 2025

1 دقيقة للقراءة

توقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) ظهور الأثر الإيجابي للوفورات الناتجة عن الاندماج مع البنك الأهلي المتحد – الكويت بشكل كبير اعتبارا من عام 2025.

وكان "بيتك" قد انتهى من دمج أعماله مع البنك الأهلي المتحد - الكويت في 22 فبراير/ شباط الماضي.

وقال رئيس المالية للمجموعة بالتكليف، جمال الحميري،في مؤتمر للمحللين عقده البنك عن نتائج أعمال الربع الأول -ونشرت بورصة الكويت نصه-: إنه من المتوقع نمو التمويل بمعدل في أواسط خانة الآحاد في العام الجاري، متوقعا أن يظل صافي هامش التمويل عند 2.89% في 2024 ككل دون تغيير عن مستواه في الربع الأول من العام الجاري وفق وكالة أنباء العالم العربي.

كما توقع الحميري أن يحقق بيتك مكاسب رأسمالية من بيع وحدته التابعة "بيتك" البحرين لكنه قال إن الأمر يخضع أيضا لمراجعة مدقق الحسابات المستقلين.

وكان بيتك قد أبرم في 31 مارس/آذار اتفاقية مع بنك السلام يبيعه بموجبه مجموعة "بيتك" في البحرين على أن يتم استكمال الاستحواذ بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة، وقال الحميري إن الغرض من عملية البيع هو تحسين الأصول.