"رسن" السعودية تعتزم طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام في "تداول"

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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديرا للاكتتاب للطرح العام الأولي المحتمل لشركة رسن لتقنية المعلومات اليوم الأحد عزم الشركة طرح 22.74 مليون سهم عادي في سوق تداول السعودية تمثل 30% من أسهم الشركة.

وقالت السعودي الفرنسي في بيان للبورصة إن من المتوقع أن يشمل الطرح 17.44 مليون سهم من أسهم الشركة بعد الطرح وإصدار 5.3 مليون سهم جديد بما يشكل 7% من رأسمال الشركة بعد الطرح.

وأضافت أن من المتوقع أن يمثل الطرح 30% من رأسمال الشركة بعد زيادة رأس المال، وفق "AWP".

ووفقا للبيان، تتولى السعودي الفرنسي كابيتال وشركة مورغان ستانلي السعودية دور المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية لعملية الطرح.

وأوضحت أن "رسن" حصلت على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.