أسهم "براسكيم" تهوي 15% مع إنهاء "أدنوك" محادثات لشراء حصة بها

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ذكرت شركة براسكيم البرازيلية، اليوم الاثنين، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أنهت المحادثات معها لشراء حصة مسيطرة في الشركة المنتجة للبتروكيماويات، ما هوى بأسهمها نحو 15%.

وكانت "أدنوك" قد قدمت في نوفمبر/ تشرين الثاني عرضا غير ملزم لشراء حصة مجموعة نوفونور في "براسكيم" وتضمن العرض حينها سعرا قدره 37.29 ريال برازيلي للسهم، بقيمة إجمالية تبلغ 10.5 مليار ريال (2.1 مليار دولار).

وذكرت "براسكيم" في إفصاح للبورصة أن "أدنوك" أبلغت "نوفونور" بقرارها عدم المضي قدما في المحادثات.

وهوت أسهم "براسكيم" المتداولة في ساو باولو 14.75% لتصل لأدنى مستوى لها منذ فبراير/ شباط.

ولدى نوفونور حصة مسيطرة قدرها 38.3% في "براسكيم"، وتتطلع منذ فترة طويلة لبيعها ضمن عملية أوسع لإعادة الهيكلة.

كما أن شركة النفط البرازيلية التي تديرها الدولة "بتروبراس" مساهم رئيسي في براسكيم.