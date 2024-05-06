اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بورصة الكويت

ارتفاع أرباح "بورصة الكويت" الفصلية 9% إلى 4.7 مليون دينار

نتيجة نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 9% إلى 8.4 مليون دينار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
0 دقيقة للقراءة

ارتفعت أرباح بورصة الكويت بنحو 9% في الربع الأول من العام الحالي إلى 4.7 مليون دينار.

وأشارت الشركة إلى أن ارتفاع الأرباح الفصلية يعود بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 9% لتصل إلى 8.4 مليون دينار نتيجة لارتفاع أنشطة التداول.

وارتفع حجم التداول في بورصة الكويت بنحو 69%، فيما زادت قيم التداول بنسبة 34% في الربع الأول من العام الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
خبراء: حظر "تيك توك" له تداعيات كبيرة على 7 ملايين شركة أميركية خبراء: حظر "تيك توك" له تداعيات كبيرة على 7 ملايين شركة أميركية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط