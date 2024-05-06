ارتفاع أرباح "بورصة الكويت" الفصلية 9% إلى 4.7 مليون دينار

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ارتفعت أرباح بورصة الكويت بنحو 9% في الربع الأول من العام الحالي إلى 4.7 مليون دينار.

وأشارت الشركة إلى أن ارتفاع الأرباح الفصلية يعود بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 9% لتصل إلى 8.4 مليون دينار نتيجة لارتفاع أنشطة التداول.

وارتفع حجم التداول في بورصة الكويت بنحو 69%، فيما زادت قيم التداول بنسبة 34% في الربع الأول من العام الحالي.